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У Франції прощаються з офіцером, який обміняв себе на заручників під час теракту

Київ • УНН

 • 21378 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Франції прощаються з підполковником Арно Бельтрамом, який обміняв себе на заручників, захоплених в результаті теракту, передає УНН з посиланням на Еlysее.

Так, підполковник Бельтрам, який 23 березня погодився стати заручником в обмін на звільнення відвідувачів супермаркету, захоплених в результаті теракту на півдні Франції, помер від отриманих поранень.

В результаті теракту в комуні Треб на півдні країни загинули три людини, ще 16 були поранені.

Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад на супермаркет у Франції.

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