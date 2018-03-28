У Франції прощаються з офіцером, який обміняв себе на заручників під час теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Франції прощаються з підполковником Арно Бельтрамом, який обміняв себе на заручників, захоплених в результаті теракту, передає УНН з посиланням на Еlysее.
Так, підполковник Бельтрам, який 23 березня погодився стати заручником в обмін на звільнення відвідувачів супермаркету, захоплених в результаті теракту на півдні Франції, помер від отриманих поранень.
В результаті теракту в комуні Треб на півдні країни загинули три людини, ще 16 були поранені.
Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад на супермаркет у Франції.