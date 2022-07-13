Во Франции предлагают организовать дебаты по Украине и создать спецкомитет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Премьер-министр Франции Элизабет Борн предложила депутатам организовать «дебаты» о войне в Украине и создать парламентский комитет по’связи по этому вопросу с участием министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французское издание Le Mond.
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«Важно, чтобы национальное представительство владело всей информацией и могло обсуждать эту важную тему», — отметила министерша.
Вторжение России в Украину с 24 февраля, «это конкретные последствия для наших сограждан из-за, в частности, российских ответных мер, а следовательно, последствия для поставки энергоносителей и сырья», — добавила Элизабет Борн.
Она также предложила депутатам «отдать уважение» украинцам, «мужество» и «решимость» которых она высоко оценила. Затем депутаты встали, чтобы аплодировать.
Депутаты из «Национального объединения», обвиняемые в связях с Москвой, не спешили присоединиться к аплодисментам.
Напомним
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