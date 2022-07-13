У Франції пропонують організувати дебати щодо України та створити спецкомітет
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн запропонувала депутатам організувати «дебати» про війну в Україні та створити парламентський комітет зі зв’язку з цього питання за участю міністрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на французьке видання Le Mond.
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«Важливо, щоб національне представництво володіло всією інформацією і могло обговорювати цю важливу тему», — зазначила міністерка.
Вторгнення Росії в Україну з 24 лютого, «це конкретні наслідки для наших співгромадян через, зокрема, російські заходи у відповідь, а отже, наслідки для постачання енергоносіїв і сировини», — додала Елізабет Борн.
Вона також запропонувала депутатам «віддати шану» українцям, «мужність» і «рішучість» яких вона високо оцінила. Потім депутати встали, щоб аплодувати.
Депутати з «Національного згуртування», яких звинувачували у звʼязках з Москвою, не поспішали приєднатися до аплодисментів.
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