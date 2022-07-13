У Франції пропонують організувати дебати щодо України та створити спецкомітет

Цитата

«Важливо, щоб національне представництво володіло всією інформацією і могло обговорювати цю важливу тему», — зазначила міністерка.

Вторгнення Росії в Україну з 24 лютого, «це конкретні наслідки для наших співгромадян через, зокрема, російські заходи у відповідь, а отже, наслідки для постачання енергоносіїв і сировини», — додала Елізабет Борн.

Вона також запропонувала депутатам «віддати шану» українцям, «мужність» і «рішучість» яких вона високо оцінила. Потім депутати встали, щоб аплодувати.

Депутати з «Національного згуртування», яких звинувачували у звʼязках з Москвою, не поспішали приєднатися до аплодисментів.

Нагадаємо

У Франції застерегли про високу ймовірність повного припинення постачання російського газу до Європи