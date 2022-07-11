У Франції застерегли про високу вірогідність повного припинення постачання російського газу до Європи

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"Готуватимемося до повного припинення постачання російського газу, сьогодні це найімовірніший варіант", - цитують європейські ЗМІ слова французького міністра, виголошені ним під час виступу на конференції "Економічні зустрічі" в місті Екс-ан-Прованс.

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На переконання французького урядовця, енергетична криза є "найважливішою темою найближчих місяців", тож потрібно готуватися до повного відключення російського газу та прискорювати досягнення енергетичної незалежності Європи.

Нагадаємо

Росія вже не постачає певним країнам газ, зокрема тих, хто відмовився платити в рублях.