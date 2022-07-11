Во Франции предостерегли о высокой вероятности полного прекращения поставок российского газа в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Во французском правительстве предостерегли от высокой вероятности полного прекращения поставок российского газа в Европу. В этом уверен министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
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"Будем готовиться к полному прекращению поставок российского газа, сегодня это самый вероятный вариант", - цитируют европейские СМИ слова французского министра, произнесенные им во время выступления на конференции "Экономические встречи" в городе Экс-ан-Прованс.
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По убеждению французского чиновника, энергетический кризис является "важнейшей темой ближайших месяцев", поэтому нужно готовиться к полному отключению российского газа и ускорять достижение энергетической независимости Европы.
Напомним
Россия уже не поставляет определенным странам газ, в том числе тех, кто отказался платить в рублях.