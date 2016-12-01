Во Франции прекращено испытания искусственного сердца после смерти пятого пациента

"ANSM получило информацию со стороны Carmat о смерти пятого пациента. Принято решение остановить клиническое испытание ", - отметил источник.

В самой Carmat подчеркнули, что прямой связи между смертью пациента и работой импланта пока не установлено. Известно, что умершему пересадили первое искусственное сердце, созданное в ходе основной фазы клинических испытаний Carmat. Эта финальная стадия работ началась в августе, и по ее итогам должно быть получено разрешение от властей на начало массового коммерческого производства.

Клинические испытания искусственного сердца нового поколения Carmat ведет с 2013 года, когда было получено разрешение на его трансплантацию первым четырем пациентам. Максимальная продолжительность их жизни после пересадки составила девять месяцев.

Созданное французским профессором Аленом Карпантье устройство отличается от других моделей искусственных сердец тем, что не требует внешней регулирования рабочего режима при изменении интенсивности физической нагрузки человека. Новое сердце, разработанное при поддержке специалистов авиационно-космического концерна Airbus и ряда других высокотехнологичных французских компаний, работает практически так же, как биологическое. Датчики давления и высоты, которые используются в авиации, снимают информацию о потоке крови в сердце, благодаря этому искусственный орган реагирует практически мгновенно, увеличивая или уменьшая ток крови.