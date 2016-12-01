У Франції припинено випробування штучного серця після смерті п'ятого реципієнта

“ANSM отримало інформацію з боку Carmat про смерть п’ятого пацієнта. Прийнято рішення зупинити клінічне випробування”, — зазначило джерело.

У самій Carmat підкреслили, що прямого зв’язку між смертю пацієнта і роботою імпланта поки не встановлено. Відомо, що померлому пересадили перше штучне серце, створене в ході основної фази клінічних випробувань Carmat. Ця фінальна стадія робіт стартувала в серпні, і за її підсумками має бути отримано дозвіл від влади на початок масового комерційного виробництва.

Клінічні випробування штучного серця нового покоління Carmat веде з 2013 року, коли було отримано дозвіл на його трансплантацію першим чотирьом пацієнтам. Максимальна тривалість їх життя після пересадки склала дев’ять місяців.

Створений французьким професором Аленом Карпантье пристрій відрізняється від інших моделей штучних сердець тим, що не вимагає зовнішньої регулювання робочого режиму при зміні інтенсивності фізичного навантаження людини. Нове серце, розроблене за підтримки фахівців авіаційно-космічного концерну Airbus і ряду інших високотехнологічних французьких компаній, працює практично так само, як біологічне. Датчики тиску і висоти, які використовуються в авіації, знімають інформацію про потік крові в серце, завдяки цьому штучний орган реагує практично миттєво, збільшуючи або зменшуючи струм крові.