Во Франции сообщили, сколько времени нужно для разработки вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Вакцина от коронавируса появится примерно через 18 месяцев и вполне глупо считать, что ее можно разработать быстрее. Об этом сообщила министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль, передает УНН со ссылкой на Europe 1.
"Вакцина от коронавируса появится примерно через 18 месяцев, при этом считать, что ее можно разработать быстрее - пока "глупо", - заявила Видаль.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило в четверг, что вакцина от нового коронавируса может быть одобрена примерно через год.