Во Франции сообщили, сколько времени нужно для разработки вакцины от коронавируса

"Вакцина от коронавируса появится примерно через 18 месяцев, при этом считать, что ее можно разработать быстрее - пока "глупо", - заявила Видаль.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило в четверг, что вакцина от нового коронавируса может быть одобрена примерно через год.