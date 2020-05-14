У ЄС очікують, що вакцина від коронавірусу може бути схвалена через рік

“EMA обговорює з розробниками 33 потенційних вакцини проти COVID-19 (цифра на 14 травня 2020 року). Терміни розробки вакцин передбачити складно. Виходячи з минулого досвіду, EMA оцінює, що може пройти не менше року, перш ніж вакцина проти COVID-19 буде готова для затвердження і доступна в достатній кількості для широкого використання”, - йдеться в повідомленні.

Окрім того, як повідомляє агентство Reuters, глава EMA по вакцинах Марко Кавалері уточнив, що скептично ставиться до заяв про те, що вакцина може бути готова до вересня.

“Що стосується вакцин, оскільки розробка повинна починатися з нуля,.. ми можемо дивитися з оптимістичного боку - через рік, так що до початку 2021 року”, — сказав він журналістам.

Як повідомляв УНН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що фахівці в США, швидше за все, створять вакцину від коронавірусу до кінця поточного року.