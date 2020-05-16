У Франції повідомили, скільки часу потрібно для розробки вакцини від коронавірусу

"Вакцина від коронавірусу з'явиться приблизно через 18 місяців, при цьому вважати, що її можна розробити швидше - поки "нерозумно", - заявила Відаль.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило в четвер, що вакцина від нового коронавірусу може бути схвалена приблизно через рік.