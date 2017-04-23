Во Франции во время выборов усилят меры безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Беспрецедентные меры безопасности будут сопровождать первый тур президентских выборов, который состоится сегодня во Франции, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Около 50 000 полицейских и жандармов, а также примерно 7000 солдат будут заботиться о безопасности избирателей”, — говорится в сообщении.
Право голоса на выборах имеют примерно 47 млн граждан Франции. На их голоса претендуют 11 кандидатов.
Как сообщал УНН, более сотни жен и партнерш парижских полицейских устроили демонстрацию на Елисейских полях , протестуя против роста насилия во Франции.