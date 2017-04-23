Во Франции во время выборов усилят меры безопасности

“Около 50 000 полицейских и жандармов, а также примерно 7000 солдат будут заботиться о безопасности избирателей”, — говорится в сообщении.

Право голоса на выборах имеют примерно 47 млн граждан Франции. На их голоса претендуют 11 кандидатов.

Как сообщал УНН, более сотни жен и партнерш парижских полицейских устроили демонстрацию на Елисейских полях , протестуя против роста насилия во Франции.