У Франції під час виборів посилять заходи безпеки

“Близько 50 тисяч поліцейських та жандармів, а також приблизно 7 тисяч солдатів дбатимуть про безпеку виборців”, — йдеться в повідомленні.

Право голосу на виборах мають приблизно 47 мільйонів громадян Франції. На їхні голоси претендують 11 кандидатів.

Як повідомляв УНН, більше сотні дружин і партнерок паризьких поліцейських влаштували демонстрацію на Єлисейських полях, протестуючи проти зростання насильства у Франції.