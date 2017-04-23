У Франції під час виборів посилять заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Безпрецедентні заходи безпеки супроводжуватимуть перший тур президентських виборів, що відбудеться сьогодні у Франції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Близько 50 тисяч поліцейських та жандармів, а також приблизно 7 тисяч солдатів дбатимуть про безпеку виборців”, — йдеться в повідомленні.
Право голосу на виборах мають приблизно 47 мільйонів громадян Франції. На їхні голоси претендують 11 кандидатів.
Як повідомляв УНН, більше сотні дружин і партнерок паризьких поліцейських влаштували демонстрацію на Єлисейських полях, протестуючи проти зростання насильства у Франції.