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Во Франции почти 150 человек эвакуировали с колеса обозрения из-за отключения электричества

Киев  •  УНН

 • 9611 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Французские спасатели и полиция эвакуировали 140 человек с колеса в Роане (департамент Луара) из-за масштабного отключения электричества в городе. Об этом сообщает в четверг газета Le Progrès, передает УНН.

“Все огни погасли, мы сначала решили, что это часть шоу, но потом заволновались”, — рассказала изданию одна из пассажирок аттракциона, которая находилась в кабинке в компании друзей.

В 19:00 (20:00 по киевскому времени) в темноту погрузились несколько центральных районов. Подачу электроэнергии удалось восстановить лишь через 15 минут. За это время спасатели и полицейские, прибывшие на место происшествия, начали эвакуацию граждан из аттракциона, которое, несмотря на отключенные моторы, некоторое время продолжало вращаться по инерции.

Когда свет снова зажегся на площади перед мэрией, спасатели продолжали помогать людям сойти на землю. Владелец аттракциона решил не рисковать и, как только последние кабинки опустели, остановил колесо до пятницы. По его словам, если бы подача электричества не была восстановлена, операция по эвакуации пассажиров заняла бы в сумме около двух часов.

Причина такого масштабного отключения электричества не сообщается. Информации об авариях также не поступало и от операторов электросетей.

Напомним, в новогоднюю ночь с 2018 на 19 год во Франции также заклинило аттракцион на высоте 60 метров вместе с детьми.

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