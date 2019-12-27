У Франції майже 150 осіб евакуювали з оглядового колеса через відключення електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Французькі рятувальники і поліція евакуювали 140 осіб з оглядового колеса в Роані (департамент Луара) через масштабне відключення електрики в місті. Про це повідомляє в четвер газета Le Progrès, передає УНН.
“Всі вогні погасли, ми спершу вирішили, що це частина шоу, але потім захвилювалися”, — розповіла виданню одна з пасажирок атракціону, яка перебувала в кабінці в компанії друзів.
О 19:00 (20:00 за київським часом) в темряву занурилися кілька центральних районів. Подачу електроенергії вдалося відновити лише через 15 хвилин. За цей час рятувальники і поліцейські, що прибули на місце події, почали евакуацію громадян з атракціону, яке, незважаючи на відключені мотори, деякий час продовжувало обертатися за інерцією.
Коли світло знову спалахнуло на площі перед мерією, рятувальники продовжували допомагати людям зійти на землю. Власник атракціону вирішив не ризикувати і, як тільки останні кабінки спорожніли, зупинив колесо до п’ятниці. За його словами, якби подача електрики не була відновлена, операція з евакуації пасажирів зайняла б у сумі близько двох годин.
Причина такого масштабного відключення електрики не повідомляється. Інформації про аварії також не надходило і від операторів електромереж.
Нагадаємо, у новорічну ніч з 2018 на 19 рік у Франції також заклинило атракціон на висоті 60 метрів разом із дітьми.