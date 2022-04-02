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Во Франции готовы предоставить работу украинским беженцам 600 компаний

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр труда Франции Элизабет Борн сообщила, что 600 компаний готовы предложить работу для украинских беженцев, которые прибыли во Францию в результате российской военной агрессии. Об этом она написала в своем Twitter, сообщает УНН.

Во Франции готовы предоставить работу украинским беженцам 600 компаний

Цитата

"Новая встреча по вопросам профессиональной интеграции беженцев из Marlene Schiappa. Мы остаемся полностью преданными приветствию и поддержке украинских беженцев в трудоустройстве", - говорится в сообщении.

Детали

Министр рассказала, что уже привлечено 600 компаний, которые готовы предоставить более 7000 предложений работы.

Добавим

По словам министра жилищного строительства Эммануэля Варгона, количество украинских беженцев, прибывших до Франции на конец марта, достигла около 30 тысяч.

Напомним

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила о готовности страны к приезду еще большего количества беженцев из Украины и помочь с работой.

Nouvelle réunion sur l'insertion professionnelle des réfugiés avec@MarleneSchiappa.
Nous restons pleinement engagés pour accueillir et accompagner les déplacés ukrainiens vers l’emploi.
600 Entreprises sont déjà mobilisées avec 7000 propositions d’emploi.pic.twitter.com/AjkcjHmL9D

— Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne)April 1, 2022

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