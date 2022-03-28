Близько 30 тисяч біженців з України прибули до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За словами міністра житлового будівництва Еммануеля Варгона, кількість українських біженців, які прибули до Франції, досягла близько 30 тисяч. Повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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У неділю, розмовляючи з французькою телекомпанією Franceinfo, Варгон сказав, що близько половини біженців проходять через Францію в Іспанію та Португалію, але Франція готується прийняти більше біженців.
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"Наша мета — якнайшвидше розмістити близько 100 000 осіб", — сказав Варгон.
Нагадаємо
Норвегія готується прийняти до 100 тисяч українських біженців.
США приймуть до 100 000 біженців з України.
У Швейцарії вже прийняли майже 10 тисяч українських біженців.