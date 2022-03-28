Близько 30 тисяч біженців з України прибули до Франції

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У неділю, розмовляючи з французькою телекомпанією Franceinfo, Варгон сказав, що близько половини біженців проходять через Францію в Іспанію та Португалію, але Франція готується прийняти більше біженців.

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"Наша мета — якнайшвидше розмістити близько 100 000 осіб", — сказав Варгон.

Нагадаємо

Норвегія готується прийняти до 100 тисяч українських біженців.

США приймуть до 100 000 біженців з України.

У Швейцарії вже прийняли майже 10 тисяч українських біженців.