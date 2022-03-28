Около 30 тысяч беженцев из Украины прибыли во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. По словам министра жилищного строительства Эммануэля Варгона, количество украинских беженцев, прибывших во Францию, достигло около 30 тысяч. Сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В воскресенье, беседуя с французской телекомпанией Franceinfo, Варгон сказал, что около половины беженцев проходят через Францию в Испанию и Португалию, но Франция готовится принять больше беженцев.
Цитата
"Наша цель — как можно быстрее разместить около 100 000 человек", — сказал Варгон.
Напомним
Норвегия готовится принять до 100 тысяч украинских беженцев.
США примут до 100 000 беженцев из Украины.
В Швейцарии уже приняли почти 10 тысяч украинских беженцев.