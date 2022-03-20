У Швейцарії вже прийняли майже 10 тисяч українських біженців

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"Субота, 19 березня – останні дані про становище українських біженців у Швейцарії: 9 826 (зареєстрованих) біженців, з них 4 417 розміщені приватно", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні Норвегія заявила, що готується прийняти до 100 тисяч українських біженців.

Samedi, 19 mars - les derniers chiffres sur la situation des réfugiés ukrainiens en Suisse :



9'826 réfugiés (enregistrés), dont 4'417 sont hébergés en privé. pic.twitter.com/7z44PAwbRU