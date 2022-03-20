В Швейцарии уже приняли почти 10 тысяч украинских беженцев

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"Суббота, 19 марта - последние данные о положении украинских беженцев в Швейцарии: 9 826 (зарегистрированных) беженцев, из них 4 417 размещены частным образом", говорится в сообщении.

Напомним

Накануне Норвегия заявила, который готовится принять до 100 тысяч украинских беженцев.

Samedi, 19 mars - les derniers chiffres sur la situation des réfugiés ukrainiens en Suisse :



9'826 réfugiés (enregistrés), dont 4'417 sont hébergés en privé.pic.twitter.com/7z44PAwbRU