Норвегія готується прийняти до 100 тисяч українських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Норвегія вважає, що країна прийме близько 30 000 українських біженців цього року, але готується до ситуації, в якій може прибути до 100 000, оскільки більше людей втечуть від російського вторгнення, заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стоере в парламенті в п’ятницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Якщо прибуття до Норвегії наблизиться до найвищого з цих прогнозів, країні з населенням 5,4 мільйона людей доведеться розмістити біженців на спортивних аренах, складах і навіть наметах, помідомив прем’єр-міністр Йонас Гар Стоере.
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"Це не найімовірніший результат, але ми повинні мати плани і бути готовим, тому що це може статися", - сказав Стоере.
За останні три тижні з України втекли близько 3,2 мільйона людей, майже всі до Польщі та інших сусідніх країн, свідчать дані ООН.
Наразі до Норвегії прибуло близько 2000 біженців, і уряд у четвер заявив, що незабаром прийме ще 5250 осіб, у тому числі 2500, які втекли до Молдови, і 550 людей, які потребують медичної допомоги.
Норвегія, яка межує з росією, планує цього року збільшити витрати на оборону та безпеку на 3,5 мільярда норвезьких крон (398 мільйонів доларів) через війну в Україні, сказав Стоере.
Нагадаємо
Військовий літак США з чотирма на борту розбився в Арктиці Норвегії.