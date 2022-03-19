Норвегия готовится принять до 100 тысяч украинских беженцев

Детали

Если прибытие в Норвегию приблизится к самому высокому из этих прогнозов, стране с населением 5,4 миллиона человек придется разместить беженцев на спортивных аренах, складах и даже палатках, сообщил премьер-министр Йонас Гар Стоере.

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"Это не самый вероятный исход, но мы должны иметь планы и быть готовым, потому что это может произойти", - сказал Стоере.

За последние три недели из Украины сбежали около 3,2 миллиона человек, почти все в Польшу и другие соседние страны, свидетельствуют данные ООН.

В настоящее время в Норвегию прибыло около 2000 беженцев, и правительство в четверг заявило, что вскоре примет еще 5250 человек, в том числе 2500, бежавших в Молдову, и 550 человек, нуждающихся в медицинской помощи.

Норвегия, которая граничит с россией, планирует в этом году увеличить расходы на оборону и безопасность на 3,5 миллиарда норвежских крон (398 миллионов долларов) из-за войны в Украине, сказал Стоере.

Напомним

Военный самолет США с четырьмя на борту разбился в Арктике Норвегии.