Норвегия готовится принять до 100 тысяч украинских беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН.Норвегия считает, что страна примет около 30 000 украинских беженцев в этом году, но готовится к ситуации, в которой может прибыть к 100 000, поскольку больше людей убегут от российского вторжения, заявил премьер-министр Йонас Гар Стоере в парламенте в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Если прибытие в Норвегию приблизится к самому высокому из этих прогнозов, стране с населением 5,4 миллиона человек придется разместить беженцев на спортивных аренах, складах и даже палатках, сообщил премьер-министр Йонас Гар Стоере.
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"Это не самый вероятный исход, но мы должны иметь планы и быть готовым, потому что это может произойти", - сказал Стоере.
За последние три недели из Украины сбежали около 3,2 миллиона человек, почти все в Польшу и другие соседние страны, свидетельствуют данные ООН.
В настоящее время в Норвегию прибыло около 2000 беженцев, и правительство в четверг заявило, что вскоре примет еще 5250 человек, в том числе 2500, бежавших в Молдову, и 550 человек, нуждающихся в медицинской помощи.
Норвегия, которая граничит с россией, планирует в этом году увеличить расходы на оборону и безопасность на 3,5 миллиарда норвежских крон (398 миллионов долларов) из-за войны в Украине, сказал Стоере.
Напомним
Военный самолет США с четырьмя на борту разбился в Арктике Норвегии.