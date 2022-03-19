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Військовий літак США з чотирма на борту розбився в Арктиці Норвегії

Військовий літак США з чотирма на борту розбився в Арктиці Норвегії

Київ • УНН

 • 172021 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Військовий літак США з чотирма людьми на борту розбився на півночі Норвегії, повідомили в п'ятницю місцева поліція та Об'єднаний рятувальний координаційний центр (JRCC). Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Літак MV-22B Osprey, що належить Корпусу морської піхоти США, брав участь у військових навчаннях НАТО під назвою Cold Response. Згодом, повідомили про його зникнення.

Рятувальний гелікоптер і норвезький військовий літак Orion, які обшукували місцевість, помітили уламки з повітря.

Цитата

"Ми виявили літак, який розбився. Ми не бачили ознак життя", - сказав Reuters начальник штабу поліції Норланда Бент Ейлертсен.

"Нам сказали, що це американський літак з чотирма американцями на борту", - сказав він.

Через негоду рятувальний літак не зміг приземлитися. Натомість поліція та рятувальні служби намагалися дістатися до місця наземним шляхом, але невідомо, скільки часу це може зайняти.

"Темно, погодні умови погані, є ризик сходження лавин", - сказав Ейлертсен.

Літак проходив навчання і мав приземлитися приблизно о 18:00 за центральноєвропейським часом (17:00 за Гринвічем). У районі була погана погода, погіршилися умови.

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