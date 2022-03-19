Военный самолет США с четырьмя на борту разбился в Арктике Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Военный самолет США с четырьмя людьми на борту разбился на севере Норвегии, сообщили в пятницу местная полиция и Объединенный спасательный координационный центр (JRCC). Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Самолет MV-22B Osprey, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, принимал участие в военных учениях НАТО под названием Cold Response. Впоследствии, сообщили о его исчезновении.
Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion, которые обыскивали местность, заметили обломки с воздуха.
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"Мы обнаружили самолет, который разбился. Мы не видели признаков жизни", - сказал Reuters начальник штаба полиции Норланда Бент Эйлертсен.
"Нам сказали, что это американский самолет с четырьмя американцами на борту", - сказал он.
Из-за непогоды спасательный самолет не смог приземлиться. Зато полиция и спасательные службы пытались добраться до места наземным путем, но неизвестно, сколько времени это может занять.
"Темно, погодные условия плохие, есть риск схода лавин", - сказал Эйлертсен.
Самолет проходил обучение и должен был приземлиться примерно в 18:00 по центральноевропейскому времени (17:00 по Гринвичу). В районе была плохая погода, ухудшились условия.