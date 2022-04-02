У Франції готові надати роботу українським біженцям 600 компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністр праці Франції Елізабет Борн повідомила, що 600 компаній готові запропонувати роботу для українських біженців, які прибули до Франції внаслідок російської воєнної агресії. Про це вона написала у своєму Twitter, повідомляє УНН.
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"Нова зустріч з питань професійної інтеграції біженців з Marlene Schiappa. Ми залишаємось повністю відданими вітанню та підтримці українських біженців у працевлаштуванні", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Міністерка розповіла, що вже залучено 600 компаній, які готові надати понад 7000 пропозицій роботи.
Додамо
За словами міністра житлового будівництва Еммануеля Варгона, кількість українських біженців, які прибули до Франції на кінець березня, досягла близько 30 тисяч.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін повідомила про готовність країни до приїзду ще більшої кількості біженців з України та допомогти з роботою.
Nouvelle réunion sur l'insertion professionnelle des réfugiés avec @MarleneSchiappa.
Nous restons pleinement engagés pour accueillir et accompagner les déplacés ukrainiens vers l’emploi.
600 entreprises sont déjà mobilisées avec 7000 propositions d’emploi. pic.twitter.com/AjkcjHmL9D