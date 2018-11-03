Во Франции арестовали 72-летнюю женщину за кражу игрушек

Менеджер магазина игрушек в Париже позвонил в полицию после того, как увидел в Интернете объявления о продаже товаров, похищенных из своего магазина.

Во время обыска в доме 72-летней женщины правоохранители нашли почти 1000 игрушек. Большинство из них были в оригинальной упаковке. Полиция считает, что предметы украдены из крупных парижских магазинов.

Кроме игрушек, у пенсионерки полиция нашла 40 тысяч евро наличными.

Как рассказала прокуратура, женщина призналась в кражах и сказала, что делала это из-за "ничегонеделания".

Напомним, пенсионер обокрал церковь в Винницкой области.