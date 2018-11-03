Во Франции арестовали 72-летнюю женщину за кражу игрушек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Французская полиция арестовала 72-летнюю женщину по подозрению в краже сотен товаров из магазинов игрушек, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.
Менеджер магазина игрушек в Париже позвонил в полицию после того, как увидел в Интернете объявления о продаже товаров, похищенных из своего магазина.
Во время обыска в доме 72-летней женщины правоохранители нашли почти 1000 игрушек. Большинство из них были в оригинальной упаковке. Полиция считает, что предметы украдены из крупных парижских магазинов.
Кроме игрушек, у пенсионерки полиция нашла 40 тысяч евро наличными.
Как рассказала прокуратура, женщина призналась в кражах и сказала, что делала это из-за "ничегонеделания".