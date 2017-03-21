Пенсіонер обікрав церкву на Вінниччині
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 21 березня. УНН. Правоохоронці затримали 63-річного пенсіонера, який викрав з території недобудованого храму будівельні матеріали. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП Вінницької області.
До працівників поліції з заявою про крадіжку звернувся настоятель храму. Священик повідомив, що з металевого вагончика, який знаходиться на території будівництва храму в селі Леляки Жмеринського району, вчинено крадіжку будівельних матеріалів та електроінструменту на суму 3000 гривень.
За підозрою у вчинені правопорушення поліцейськими був затриманий 63-річний місцевий житель. Чоловік допомагав у будівництві храму, тому знав, де зберігаються будівельні матеріали. Викрадені речі вилучені та повернуті на територію будмайданчика.
За такий злочин чоловіку загрожує ув’язнення на строк до шести років.
Нагадаємо, у січні-лютому на Одещині за тиждень обікрали 5 церков.