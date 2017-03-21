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Пенсионер обокрал церковь в Винницкой области

Киев • УНН

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ВИННИЦА-КИЕВ. 21 марта. УНН. Правоохранители задержали 63-летнего пенсионера, который похитил с территории недостроенного храма строительные материалы. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП Винницкой области.

В полицию с заявлением о краже обратился настоятель храма. Священник сообщил, что из металлического вагончика, который находится на территории строительства храма в селе Леляки Жмеринского района, совершена кража строительных материалов и электроинструмента на сумму 3 тыс. гривен.

По подозрению в совершении правонарушения полицейскими был задержан 63-летний местный житель. Мужчина помогал в строительстве храма, поэтому знал, где хранятся строительные материалы. Похищенные вещи изъяты и возвращены на территорию стройплощадки.

За такое преступление мужчине грозит заключение на срок до шести лет.

Напомним, в январе-феврале в Одесской области за неделю обокрали 5 церквей.

Украинские Национальные Новости

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