Пенсионер обокрал церковь в Винницкой области

В полицию с заявлением о краже обратился настоятель храма. Священник сообщил, что из металлического вагончика, который находится на территории строительства храма в селе Леляки Жмеринского района, совершена кража строительных материалов и электроинструмента на сумму 3 тыс. гривен.

По подозрению в совершении правонарушения полицейскими был задержан 63-летний местный житель. Мужчина помогал в строительстве храма, поэтому знал, где хранятся строительные материалы. Похищенные вещи изъяты и возвращены на территорию стройплощадки.

За такое преступление мужчине грозит заключение на срок до шести лет.

Напомним, в январе-феврале в Одесской области за неделю обокрали 5 церквей.