У Франції арештували 72-річну жінку за крадіжку іграшок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Французька поліція заарештувала 72-річну жінку за підозрою в крадіжці сотень товарів з іграшкових магазинів, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
Менеджер магазину іграшок в Парижі зателефонував до поліції після того, як побачив в Інтернеті оголошення про продаж товарів, викрадених зі свого магазину.
Під час обшуку в будинку 72-річної жінки правоохоронці знайшли майже 1000 іграшок. Більшість з них були в оригінальній упаковці. Поліція вважає, що предмети вкрадені з великих паризьких магазинів.
Окрім іграшок, у пенсіонерки поліція знайшла 40 тисяч євро готівкою.
Як розповіла прокуратура, жінка зізналася у крадіжках і робила це через "байдикування".
Нагадаємо, пенсіонер обікрав церкву на Вінниччині.