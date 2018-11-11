Во Франции активисты запустили в небо надувного "бэби-Трампа"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Французские противники политики президента США Дональда Трампа вышли в воскресенье на массовую акцию протеста против американского лидера, который прибыл с трехдневным визитом во Францию по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.
По информации издания, митинг проходил на площади Республики в условиях повышенных мер безопасности.
Собрание проходило под лозунгами "Добро пожаловать мигрантам", "Откройте границы", "Фашизм - это война", "Трамп равно война".
Сообщается, что участие в митинге принимали несколько сотен человек. В небе над площадью летал надувной "бэби-Трамп" - карикатурный образ американского президента в образе младенца в подгузниках.
Напомним, Активистка феминистского движения Femen попыталась помешать проезда кортежа президента США Дональда Трампа, который направлялся к месту церемонии у Триумфальной арки в Париже в честь столетия окончания Первой мировой войны.