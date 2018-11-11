Во Франции активисты запустили в небо надувного "бэби-Трампа"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107055 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114040 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151854 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145880 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137174 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128532 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172299 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Франции активисты запустили в небо надувного "бэби-Трампа"

Во Франции активисты запустили в небо надувного "бэби-Трампа"

Киев  •  УНН

 • 7701 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Французские противники политики президента США Дональда Трампа вышли в воскресенье на массовую акцию протеста против американского лидера, который прибыл с трехдневным визитом во Францию ​​по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.

По информации издания, митинг проходил на площади Республики в условиях повышенных мер безопасности.

Собрание проходило под лозунгами "Добро пожаловать мигрантам", "Откройте границы", "Фашизм - это война", "Трамп равно война".

Сообщается, что участие в митинге принимали несколько сотен человек. В небе над площадью летал надувной "бэби-Трамп" - карикатурный образ американского президента в образе младенца в подгузниках.

Напомним, Активистка феминистского движения Femen попыталась помешать проезда кортежа президента США Дональда Трампа, который направлялся к месту церемонии у Триумфальной арки в Париже в честь столетия окончания Первой мировой войны.

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