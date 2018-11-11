У Франції активісти запустили у небо надувного "бебі-Трампа"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Французькі противники політики президента США Дональда Трампа вийшли в неділю на масову акцію протесту проти американського лідера, який прибув з триденним візитом до Франції з нагоди столітньої річниці закінчення Першої світової війни. Про це з посиланням на ТАСС повідомляє УНН.
За інформацією видання, мітинг проходив на площі Республіки в умовах підвищених заходів безпеки.
Збори проходили під гаслами "Ласкаво просимо мігрантам", "Відкрийте кордони", "Фашизм - це війна", "Трамп одно війна".
Повідомляється, що участь в мітингу брали кілька сотень людей. У небі над площею літав надувний "бебі-Трамп" - карикатурний образ американського президента в образі немовляти в підгузках.
Нагадаємо, Активістка феміністського руху Femen спробувала перешкодити проїзду кортежу президента США Дональда Трампа, що прямував до місця церемонії біля Тріумфальної арки в Парижі в честь сторіччя закінчення Першої світової війни.