Во фракции Зеленского не могут быстро вернуть ответственность за ложь в декларациях

“Если сейчас взять просто позицию „Слуги народа“, то мы завтра готовы взять и проголосовать за возвращение какого-либо наказания, как предложил Президент. Вы же понимаете, что если Президент предложил, то президентская фракция точно будет за. И мы готовы завтра, в принципе, голосовать за законопроект, внесенный Президентом, строгий. Но когда мы собираемся на совещании всех фракций, мы слышим альтернативные мнения, и они говорят, что если мы не будем их учитывать, тогда мы будем иметь альтернативные законопроекты, будем идти дальше по регламенту, и тогда мы теряем шанс в этом году законопроект принять окончательно” , - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что это будет означать, что до конца 2020 года все депутаты и чиновники не будут “декларироваться”.

“Это будет измена крупного масштаба, который можно представить. Поэтому мы сейчас вынуждены идти на компромиссы, вместе совмещать в рамках рабочей группы и нарабатывать какой-то доработанный законопроект, который устроит большинство фракций, для того, чтобы иметь возможность проголосовать”, — добавил Арахамия.

Напомним, в рабочей группе по КСУ ожидают принятия закона о лжи в декларациях на этой неделе.