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Во фракции Зеленского не могут быстро вернуть ответственность за ложь в декларациях

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Фракция “Слуга народа” готова завтра проголосовать за возвращение ответственности за недостоверное декларирование, однако не может это сделать, потому что если они не будут учитывать мнения всех фракций, то появятся альтернативные законопроекты, и они потеряют возможность принять законопроект до конца года. Об этом в эфире программы “Свобода слова” рассказал глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.

“Если сейчас взять просто позицию „Слуги народа“, то мы завтра готовы взять и проголосовать за возвращение какого-либо наказания, как предложил Президент. Вы же понимаете, что если Президент предложил, то президентская фракция точно будет за. И мы готовы завтра, в принципе, голосовать за законопроект, внесенный Президентом, строгий. Но когда мы собираемся на совещании всех фракций, мы слышим альтернативные мнения, и они говорят, что если мы не будем их учитывать, тогда мы будем иметь альтернативные законопроекты, будем идти дальше по регламенту, и тогда мы теряем шанс в этом году законопроект принять окончательно” , - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что это будет означать, что до конца 2020 года все депутаты и чиновники не будут “декларироваться”.

“Это будет измена крупного масштаба, который можно представить. Поэтому мы сейчас вынуждены идти на компромиссы, вместе совмещать в рамках рабочей группы и нарабатывать какой-то доработанный законопроект, который устроит большинство фракций, для того, чтобы иметь возможность проголосовать”, — добавил Арахамия.

Напомним, в рабочей группе по КСУ ожидают принятия закона о лжи в декларациях на этой неделе.

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