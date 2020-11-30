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У фракції Зеленського не можуть швидко повернути відповідальність за брехню у деклараціях

У фракції Зеленського не можуть швидко повернути відповідальність за брехню у деклараціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Фракція “Слуга народу” готова завтра проголосувати за повернення відповідальності за недостовірне декларування, однак не може це зробити, тому що якщо вони не будуть враховувати думки всіх фракцій, то з’являться альтернативні законопроекти, і вони втратять можливість прийняти законопроект до кінця року. Про це в ефірі програми “Свобода слова” розповів глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає УНН.

“Якщо зараз взяти просто позицію „Слуги народу“, то ми завтра готові взяти і проголосувати за повернення будь-якого покарання, як саме запропонував Президент. Ви ж розумієте, що якщо Президент запропонував, то президентська фракція точно буде за. І ми готові завтра, в принципі, голосувати за законопроект, внесений Президентом, який суворий. Але коли ми збираємося на нараді всіх фракцій, ми чуємо альтернативні думки, і вони кажуть, що якщо ми не будемо їх враховувати, тоді ми будемо мати альтернативні законопроекти, будемо йти далі по регламенту, і тоді ми втрачаємо шанс в цьому році законопроект прийняти остаточно”, — сказав Давид Арахамія.

Він зазначив, що це буде означати, що за 2020 рік всі депутати і чиновники не будуть “декларуватись”.

“Це буде зрада найбільшого масштабу, який можна уявити. Тому ми зараз змушені йти на компроміси, разом поєднувати це в рамках робочої групи і напрацьовувати якийсь доопрацьований законопроект, який влаштує більшість фракцій, для того, щоб мали можливість проголосувати”, — додав Арахамія.

Нагадаємо, у робочій групі щодо КСУ очікують ухвалення закону про брехню в деклараціях цього тижня.

Українські Національні Новини

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