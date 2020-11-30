У фракції Зеленського не можуть швидко повернути відповідальність за брехню у деклараціях

“Якщо зараз взяти просто позицію „Слуги народу“, то ми завтра готові взяти і проголосувати за повернення будь-якого покарання, як саме запропонував Президент. Ви ж розумієте, що якщо Президент запропонував, то президентська фракція точно буде за. І ми готові завтра, в принципі, голосувати за законопроект, внесений Президентом, який суворий. Але коли ми збираємося на нараді всіх фракцій, ми чуємо альтернативні думки, і вони кажуть, що якщо ми не будемо їх враховувати, тоді ми будемо мати альтернативні законопроекти, будемо йти далі по регламенту, і тоді ми втрачаємо шанс в цьому році законопроект прийняти остаточно”, — сказав Давид Арахамія.

Він зазначив, що це буде означати, що за 2020 рік всі депутати і чиновники не будуть “декларуватись”.

“Це буде зрада найбільшого масштабу, який можна уявити. Тому ми зараз змушені йти на компроміси, разом поєднувати це в рамках робочої групи і напрацьовувати якийсь доопрацьований законопроект, який влаштує більшість фракцій, для того, щоб мали можливість проголосувати”, — додав Арахамія.

Нагадаємо, у робочій групі щодо КСУ очікують ухвалення закону про брехню в деклараціях цього тижня.