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Во Флориде грузовик врезался в школьный автобус, 22 пострадавших

Во Флориде грузовик врезался в школьный автобус, 22 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 9108 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Грузовая фура врезалась в школьный автобус в американском штате Флорида, в результате чего 22 человека были госпитализированы. Об этом сообщает телеканал ABC Action News со ссылкой на дорожную полицию штата, передает УНН.

“По меньшей мере 22 человека были доставлены в больницу после катастрофы с участием школьного автобуса и фуры в среду утром в округе Хайлендс”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что автобус остановился для посадки детей, водитель фуры, которая ехала сзади, не заметил маневра и врезался в него.

Как сообщает издание, два школьника попали в больницу с тяжелыми травмами. Остальных пострадавших выписали после осмотра.

Как сообщал УНН, в масштабном ДТП в Кении погибли по меньшей мере 32 человека.

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