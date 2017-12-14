Во Флориде грузовик врезался в школьный автобус, 22 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Грузовая фура врезалась в школьный автобус в американском штате Флорида, в результате чего 22 человека были госпитализированы. Об этом сообщает телеканал ABC Action News со ссылкой на дорожную полицию штата, передает УНН.
“По меньшей мере 22 человека были доставлены в больницу после катастрофы с участием школьного автобуса и фуры в среду утром в округе Хайлендс”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что автобус остановился для посадки детей, водитель фуры, которая ехала сзади, не заметил маневра и врезался в него.
Как сообщает издание, два школьника попали в больницу с тяжелыми травмами. Остальных пострадавших выписали после осмотра.
Как сообщал УНН, в масштабном ДТП в Кении погибли по меньшей мере 32 человека.