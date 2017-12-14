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У Флориді вантажівка врізалася в шкільний автобус, 22 постраждалих

У Флориді вантажівка врізалася в шкільний автобус, 22 постраждалих

Київ • УНН

 • 9109 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Вантажна фура врізалася в шкільний автобус в американському штаті Флорида, внаслідок чого 22 людини госпіталізували. Про це повідомляє телеканал ABC Action News з посиланням на дорожню поліцію штату, передає УНН.

“Щонайменше 22 людини були доставлені в лікарню після катастрофи за участю шкільного автобуса та фури в середу вранці в окрузі Хайлендс”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що автобус зупинився для посадки дітей, водій фури, що їхала позаду, не помітив маневру і врізався в нього.

Як повідомляє видання, два школярі потрапили до лікарні з важкими травмами. Решту постраждалих виписали після огляду.

Як повідомляв УНН, у масштабній ДТП в Кенії загинуло щонайменше 32 людини.

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