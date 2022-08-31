В Финляндии украинцы смогут до ноября бесплатно ездить в междугородных поездах VR

Детали



Бесплатный проезд на междугородных поездах несколько раз продлевали, последний раз до конца августа, и вот вчера в компании объявили об очередном продлении бесплатного проезда до конца октября.



Как отмечается, бронировать билеты не нужно, в поезде можно занимать свободные места.

Цитата



«В Финляндии проживают граждане Украины, и VR хочет, чтобы и они, и беженцы могли встретиться в этой ситуации. До конца октября граждане Украины имеют право на бесплатный проезд во всех поездах, нужно только предъявить паспорт проводнику поезда», - говорится в сообщении.

Дополнение

Украинцам до конца октября разрешили бесплатно ездить в столичном регионе Финляндии.