В Финляндии украинцы смогут до ноября бесплатно ездить в междугородных поездах VR
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Финская компания VR, управляющая междугородними поездами, заявила, что для граждан Украины будет доступен бесплатный проезд до 31 октября. В начале весны в компании заявили, что хотят поддержать украинцев. Об этом сообщает Yle, передает УНН.
Детали
Бесплатный проезд на междугородных поездах несколько раз продлевали, последний раз до конца августа, и вот вчера в компании объявили об очередном продлении бесплатного проезда до конца октября.
Как отмечается, бронировать билеты не нужно, в поезде можно занимать свободные места.
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«В Финляндии проживают граждане Украины, и VR хочет, чтобы и они, и беженцы могли встретиться в этой ситуации. До конца октября граждане Украины имеют право на бесплатный проезд во всех поездах, нужно только предъявить паспорт проводнику поезда», - говорится в сообщении.
Дополнение
Украинцам до конца октября разрешили бесплатно ездить в столичном регионе Финляндии.