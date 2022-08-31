У Фінляндії українці зможуть до листопада безплатно їздити у міжміських поїздах VR
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Фінська компанія VR, яка управляє міжміськими поїздами, заявила, що для громадян України буде доступний безкоштовний проїзд до 31 жовтня. На початку весни у компанії заявили, що хочуть підтримати українців. Про це повідомляє Yle, передає УНН.
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Безкоштовний проїзд на міжміських поїздах кілька разів продовжували, востаннє до кінця серпня, і от вчора в компанії оголосили про чергове продовження безплатного проїзду до кінця жовтня.
Як зазначається, бронювати квитки не потрібно, у поїзді можна займати вільні місця.
Цитата
«У Фінляндії проживають громадяни України, і VR хоче, щоб і вони, і біженці могли зустрітися в цій ситуації. До кінця жовтня громадяни України мають право на безкоштовний проїзд у всіх поїздах, потрібно лише предʼявити паспорт провіднику поїзда», - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Українцям до кінця жовтня дозволили безплатно їздити у столичному регіоні Фінляндії.