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У фигуранта дела об уничтожении "Радиопередающего центра" появился соперник на округе от "ЗеКоманды"

Киев • УНН

 • 15233 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Округ № 209 в Черниговской области с центром в Нежине примечателен тем, что на нем свою кандидатуру выдвинул фигурант громкого дела об уничтожении "Радиопередающего центра" в Броварах, приближенный к экс-собственнику банка "Михайловский" Виктору Полищуку юрист Анатолий Гунько, передает УНН.

У фигуранта дела об уничтожении "Радиопередающего центра" появился соперник на округе от "ЗеКоманды"

В прошлом году Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считал, что Гунько в составе преступной организации нанес существенный ущерб обороноспособности страны, уничтожив стратегическое оборудование. Но это было год назад.

В этом году СМИ случайно узнали, что громкое дело по-тихому закрыли. В ГПУ сообщили, что следователи не смогли собрать доказательства вины подозреваемых, а все доступные методы сбора исчерпаны.

Закрыли дело накануне выборов, в марте 2019 года. Таким образом Гунько и остальные подозреваемые были выведены из-под угрозы судимости, что является препятствованием для избрания в парламент Украины.

В комментарии УНН Гунько подтвердил, что действительно собрался в парламент. По данным агентства, идет он под флагом партии Юлии Тимошенко "Батькивщина". В самой партии это пока не подтверждают, но и не опровергают – советуют дождаться регистрации документов в Центральной избирательной комиссии.

Тем временем, основным оппонентом Гунька на округе до последнего считался действующий народный депутат от "Народного фронта" Александр Кодола.

Учитывая низкий рейтинг "Народного фронта" и устойчивые позиции на округе "Батькивщины", социологи склонялись к победе хоть и одиозного, но все же "тимошенковского" ставленника Гунько.

Батл между Гунько и Кодолой должен был состояться по принципу деньги против админресурса. Об этом свидетельствовала и активность кандидатов.

Гунько, к примеру, недавно "купил" для избирателей выступление Ольги Поляковой, а Кодола не перестает отчитываться за детские площадки, которые устанавливаются на округе за счет средств госбюджета, но якобы по его инициативе (так уверяет сам Кодола).

Избирательные "аттракционы" могли бы продолжаться и дальше, если бы не вмешалась команда Зеленского. Сегодня они представили список своих мажоритарщиков.

На округе Гунько и Кодолы они выставили главу черниговского онкодиспансера Валерия Зуба. В отличие от оппонентов, он не славится ни финансовыми, ни административными ресурсами. Все, что у него есть – это бренд "Слуги Народа" и заслуги в профессиональной деятельности. Но этого абсолютно достаточно для победы, уверяют политологи.

"Здесь все очевидно. По "Слуге народа" работает бренд, он фактически добавляет от 20% сразу. Здесь может сложиться такая ситуация фактически никакой конкуренции не будет, отработает вывеска "Слуга народа" и любой кандидат, если он тем более не будет депутатом - то есть о нем ничего не знают ни плохого ни хорошего - он обязательно победит. Любой кандидат будет проигрывать бренду "Слуга Народа", - говорит политолог Александр Кочетков.

Во время президентских выборов 209 округ действительно уверенно проголосовал за Зеленского. Свой голос за него отдало 61 411 местных жителей или 77,15% избирателей округа.

Еще одним самовыдвиженцем и пока единственным официально зарегистрированным ЦИК кандидатом по округу числится Виктор Иллюшко.

Сообщается, что ему 43 года, он уроженец Черниговского района, имеет среднее образование и временно не работает. Реальный это кандидат или выдвинутый кем-то "технически", станет известно вскоре.

Пока же борьба за мандат ожидается именно среди троих кандидатов: Гунько, Кодолы и представителя "ЗЕ" - Зуба.

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