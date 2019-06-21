У фігуранта справи про знищення "Радіопередавальних центрів" з'явився суперник на окрузі від "ЗеКоманди"

У минулому році Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважав, що Гунько в складі злочинної організації завдав істотної шкоди обороноздатності країни, знищивши стратегічне обладнання. Але це було рік тому.

Цього року ЗМІ випадково дізналися, що гучну справу по-тихому закрили. У ГПУ повідомили, що слідчі не змогли зібрати докази провини підозрюваних, а всі доступні методи збору вичерпані.

Закрили справу напередодні виборів, в березні 2019 року. Таким чином Гунько та інші підозрювані були виведені з-під загрози судимості, що є перешкодою для обрання в парламент України.

У коментарі УНН Гунько підтвердив, що дійсно зібрався в парламент. За даними агентства, йде він під прапором партії Юлії Тимошенко "Батьківщина". У самій партії це поки не підтверджують, але і не спростовують - радять дочекатися реєстрації документів у Центральній виборчій комісії.

Тим часом, основним опонентом Гунька на окрузі до останнього вважався діючий народний депутат від "Народного фронту" Олександр Кодола.

З огляду на низький рейтинг "Народного фронту" і стійкі позиції на окрузі "Батьківщини", соціологи схилялися до перемоги хоч і одіозного, але все ж "тимошенківського" ставленика Гунька.

Батл між Гунько та Кодолою повинен був відбутися за принципом гроші проти адмінресурсу. Про це свідчила і активність кандидатів.

Гунько, наприклад, недавно "купив" для виборців виступ Ольги Полякової, а Кодола не перестає звітувати за дитячі майданчики, які встановлюються на окрузі за рахунок коштів держбюджету, але нібито з його ініціативи (так запевняє сам Кодола).

Виборчі "атракціони" могли б тривати і далі, якби не втрутилася команда Зеленського. Сьогодні вони представили список своїх мажоритарників.

На окрузі Гунько та Кодоли вони виставили главу чернігівського онкодиспансеру Валерія Зуба. На відміну від опонентів, він не славиться ні фінансовими, ні адміністративними ресурсами. Все, що у нього є - це бренд "Слуги народу" і заслуги у професійній діяльності. Але цього абсолютно достатньо для перемоги, запевняють політологи.

"Тут все очевидно. За "Слугу народу" працює бренд, він фактично додає від 20% відразу. Тут може скластися така ситуація фактично ніякої конкуренції не буде, відпрацює вивіска "Слуга народу" і будь-який кандидат, якщо він тим більше не буде депутатом - тобто про нього нічого не знають ні поганого ні доброго - він обов'язково переможе. Будь-який кандидат буде програвати бренду "Слуга Народу", - говорить політолог Олександр Кочетков.

Під час президентських виборів 209 округ дійсно впевнено проголосував за Зеленського. Свій голос за нього віддало 61 411 місцевих жителів або 77,15% виборців округу.

Ще одним самовисуванцем і поки єдиним офіційно зареєстрованим ЦВК кандидатом по округу значиться Віктор Іллюшко.

Повідомляється, що йому 43 роки, він уродженець Чернігівського району, має середню освіту і тимчасово не працює. Реальний це кандидат або висунутий кимось "технічно", стане відомо незабаром.

Поки ж боротьба за мандат очікується саме серед трьох кандидатів: Гунько, Кодоли і представника "ЗЕ" - Зуба.