В ФГВФЛ рассказали, как вкладчикам обанкротившихся банков вернуть средства

“Когда банк становится неплатежеспособным, не позднее 20 рабочего дня Фонд гарантирования начинает выплаты (гарантированной суммы средств вкладчикам, — ред.). Появляется объявление на сайте Фонда и сайте неплатежеспособного банка о начале выплат, на сайте также предлагается перечень банков-агентов, в которые человек может прийти с паспортом и кодом и получить в любом отделении этого банка свои деньги”, — сказала Рекрут.

Как уточнила она, система выплат полностью автоматизирована.

“Это означает, что человек может обратиться не в какое-то конкретное отделение, которое было назначено выплачивать по реестру, а в любое. Ведь существует единая база данных всех вкладчиков, куда банк-агент (всего 13 банков) заходит и проверяет сколько средств предстоит выплатить лицу. Вся процедура занимает до 15 минут”, — пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда.

Напомним, с начала банковского кризиса ФГВФЛ выплатил вкладчикам обанкротившихся банков около 90 млрд грн.