В ФГВФЛ рассказали, как вкладчикам обанкротившихся банков вернуть средства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Чтобы вернуть средства вкладчики обанкротившихся банков должны с паспортом и кодом обратиться в любое отделение банков-агентов, определенных в перечне. Вся процедура занимает около 15 минут. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.
“Когда банк становится неплатежеспособным, не позднее 20 рабочего дня Фонд гарантирования начинает выплаты (гарантированной суммы средств вкладчикам, — ред.). Появляется объявление на сайте Фонда и сайте неплатежеспособного банка о начале выплат, на сайте также предлагается перечень банков-агентов, в которые человек может прийти с паспортом и кодом и получить в любом отделении этого банка свои деньги”, — сказала Рекрут.
Как уточнила она, система выплат полностью автоматизирована.
“Это означает, что человек может обратиться не в какое-то конкретное отделение, которое было назначено выплачивать по реестру, а в любое. Ведь существует единая база данных всех вкладчиков, куда банк-агент (всего 13 банков) заходит и проверяет сколько средств предстоит выплатить лицу. Вся процедура занимает до 15 минут”, — пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда.
Напомним, с начала банковского кризиса ФГВФЛ выплатил вкладчикам обанкротившихся банков около 90 млрд грн.