У ФГВФО розповіли, як вкладникам збанкрутілих банків повернути кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Щоб повернути кошти вкладники збанкрутілих банків мають із паспортом та кодом звернутись до будь-якого відділення банків-агентів, визначених у переліку. Уся процедура займає близько 15 хвилин. Про це у коментарі УНН повідомила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.
“Коли банк стає неплатоспроможним, не пізніше 20 робочого дня Фонд гарантування починає виплати (гарантованої суми коштів вкладникам, — ред.). З’являється оголошення на сайті Фонду та сайті неплатоспроможного банку про початок виплат, на сайті також пропонується перелік банків-агентів, до яких людина може прийти з паспортом та кодом і отримати в будь-якому відділенні цього банку свої гроші”, — сказала Рекрут.
Як уточнила вона, система виплат повністю автоматизована.
“Це означає, що людина може звернутись не до якогось конкретного відділення, яке було призначено виплачувати за реєстром, а до будь-якого. Адже існує єдина база даних усіх вкладників, куди банк-агент (всього 13 банків) заходить і перевіряє скільки коштів належить виплатити особі. Уся процедура займає до 15 хвилин”, — пояснила заступник директора-розпорядника Фонду.
Нагадаємо, від початку банківської кризи ФГВФО виплатив вкладникам збанкрутілих банків близько 90 млрд грн.