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В ФБР опровергли заявления Д.Трампа, что его прослушивала администрация Б.Обамы

В ФБР опровергли заявления Д.Трампа, что его прослушивала администрация Б.Обамы

Киев • УНН

 • 9244 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Председатель ФБР заявил, что не может подтвердить информацию, что во время предвыборной кампании тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа прослушивала администрация Барака Обамы. Об этом во время слушаний в комитете Палаты представителей по разведке США сообщил директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми, передает УНН.

На вопрос о заявлениях Дональда Трампа о том, что его прослушивала администрация Б.Обамы директор ФБР Джеймс Коми заявил, что не имеет такой информации.

"Что касается твитов президента о прослушивании по распоряжению предыдущей администрации, у меня нет никакой информации в поддержку этих твитов. Мы в ФБР тщательно проверили", - заявил он.

Напомним, что американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли Д.Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и он выиграл их благодаря российскому вмешательству. В свою очередь Д.Трамп категорически опровергал эти обвинения.

Как сообщал УНН, Комитет по разведке Сената США назначил слушания о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Россией на 30 марта .

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