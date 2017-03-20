В ФБР опровергли заявления Д.Трампа, что его прослушивала администрация Б.Обамы

На вопрос о заявлениях Дональда Трампа о том, что его прослушивала администрация Б.Обамы директор ФБР Джеймс Коми заявил, что не имеет такой информации.

"Что касается твитов президента о прослушивании по распоряжению предыдущей администрации, у меня нет никакой информации в поддержку этих твитов. Мы в ФБР тщательно проверили", - заявил он.

Напомним, что американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли Д.Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и он выиграл их благодаря российскому вмешательству. В свою очередь Д.Трамп категорически опровергал эти обвинения.

Как сообщал УНН, Комитет по разведке Сената США назначил слушания о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Россией на 30 марта .