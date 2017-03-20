У ФБР спростували заяви Д.Трампа, що його прослуховувала адміністрація Б.Обами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова ФБР заявив, що не може підтвердити інформацію, що під час передвиборчої кампанії тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа прослуховувала адміністрація Барака Обами. Про це під час слухань в комітеті Палаті представників з розвідки США повідомив директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі, передає УНН.
На питання про заяви Дональда Трампа щодо того, що його прослуховувала адміністрація Б.Обами директор ФБР Джеймс Комі заявив, що не має такої інформації.
"Що стосується твітів президента про прослуховування за розпорядженням попередньої адміністрації, у мене немає ніякої інформації в підтримку цих твітів. Ми в ФБР ретельно перевірили", - заявив він.
Нагадаємо, що американські спецслужби неодноразово через ЗМІ звинувачували Д.Трампа в тому, що той користується підтримкою Росії на виборах і що він виграв їх завдяки російському втручанню. У свою чергу Д.Трамп категорично спростовував ці звинувачення.
Як повідомляв УНН, Комітет з розвідки сенату США призначив слухання про передбачувані зв’язки президента Дональда Трампа з Росією на 30 березня.