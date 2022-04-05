В Facebook и Instagram отреагировали на блокировку хэштэгов #Bucha и #BuchaMassacre

Цитата

“Это произошло автоматически из-за тяжелого для восприятия контента, который люди публиковали с помощью этих хэштэгов. Когда вчера нам сообщили о проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги”, - сообщил Стоун.

Детали

В Facebook и Instagram позволяют публиковать тяжелый для восприятия и насильственный контент, если он распространяется с целью повышения осведомленности о возможных нарушениях прав человека. Однако компания удаляет такой контент, если он чрезвычайно откровенен или превозносит страдания.

Meta также добавляет предупреждающие метки к некоторым чувствительным сообщениям, которые пользователи должны нажать, прежде чем смогут увидеть изображение.

Ранее правозащитные группы критиковали подход компании к удалению насильственного контента во время конфликтов. Они заявили, что практика очистки данных с серверов через 90 дней приводит к удалению важных доказательств военных преступлений.

Поэтому, по словам Стоуна, Meta исследует способы сохранения этого типа и других типов контента при его удалении. В частности это касается контента относительно войны в Украине, добавил он.

Ранее

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены, сообщили в Минобороны.

После ухода оккупантов, 2 апреля советник главы Офиса Президента Подоляк сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.



