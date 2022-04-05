У Facebook та Instagram відреагували на блокування хештегів #Bucha та #BuchaMassacre
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У компанії Meta Platforms, якій належать соціальні мережі Facebook та Instagram, тимчасово блокували хештеги #Bucha та #Bucha Massacre, що пов’язані з дописами про вбивство мирних громадян на Київщині. Прессекретар Meta Енді Стоун пояснив, що це сталося через автоматизовані системи, що сканують насильницькі зображення, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“Це сталося автоматично через важкий для сприйняття вміст, який люди публікували за допомогою цих хештегів. Коли вчора нам повідомили про проблему, ми швидко розблокували хештеги”, - поінформував Стоун.
Деталі
У Facebook і Instagram дозволяють публікувати важкий для сприйняття і насильницький контент, якщо він поширюється з метою підвищення обізнаності про можливі порушення прав людини. Проте компанія видаляє такий вміст, якщо він є надзвичайно відвертим або возвеличує страждання.
Meta також додає попереджувальні мітки до деяких чутливих дописів, які користувачі повинні натиснути, перш ніж зможуть побачити зображення.
Раніше правозахисні групи критикували підхід компанії до видалення насильницького вмісту під час конфліктів. Вони заявили, що практика очистки даних із серверів через 90 днів призводить до видалення важливих доказів військових злочинів.
Тому, за словами Стоуна, Meta досліджує способи збереження цього типу та інших типів контенту, коли його видалять. Зокрема це стосується контенту щодо війни в Україні, додав він.
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