В Facebook произошел сбой

По состоянию на 19:20 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), авторизироваться (34%), а также отправлять или получать сообщения (16%).

Наибольшие проблемы наблюдаются в Бразилии, Перу, Мексике, США, Нидерландах, Польше, Великобритании, Индии, Италии, Германии, Японии, Австралии и Маниле.

Среди украинских пользователей на проблемы жалуются только жители Киева.

Напомним, 22 июля в социальных сетях Telegram, Twitter и Facebook с утра произошел сбой.