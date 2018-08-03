В Facebook произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В социальной сети Facebook фиксируются проблемы в работе по всему миру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
По состоянию на 19:20 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), авторизироваться (34%), а также отправлять или получать сообщения (16%).
Наибольшие проблемы наблюдаются в Бразилии, Перу, Мексике, США, Нидерландах, Польше, Великобритании, Индии, Италии, Германии, Японии, Австралии и Маниле.
Среди украинских пользователей на проблемы жалуются только жители Киева.
Напомним, 22 июля в социальных сетях Telegram, Twitter и Facebook с утра произошел сбой.