У Facebook стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У соціальній мережі Facebook фіксуються проблеми в роботі по усьому світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Станом на 19:20 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (48%), авторизуватися (34%), а також відправляти або отримувати повідомлення (16%).
Найбільші проблеми спостерігаються у Бразилії, Перу, Мексиці, США, Нідерландах, Польщі, Великій Британії, Індії, Італії, Німеччині, Японії, Австралії та Манілі.
Серед українських користувачів на проблеми жаліються тільки жителі Києва.
Нагадаємо, 22 липня у соціальних мережах Telegram, Twitter та Facebook з ранку стався збій.