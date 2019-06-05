В ДТП в Ровенской области пострадали двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Автопроисшествие произошло в Ровно с участием легковушки и грузовика, в результате столкновения двух детей с травмами госпитализировали, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Ровенской области.
Авария произошла 4 июня около 17:00.
"Следственно-оперативная группа установила, что 35-летний водитель грузовика "КАМАЗ", житель Житомирской области, при осуществлении маневра разворота допустил столкновение с автомобилем Audi под управлением 48-летнего жителя Гощанского", - говорится в сообщении.
В результате столкновения травмировались дети 8-ми и 15-ти лет, которые находились в салоне с матерью. Пострадавших госпитализировали в детскую больницу с ушибами и резаными ранами различных частей тела.
Сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, "Укртрансбезопасность" проведет техническое расследование ДТП с участием маршруток в Харькове и Боярке.