У ДТП на Рівненщині постраждало двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Автопригода трапилась у Рівному за участі легковика та вантажівки, внаслідок зіткнення двоє дітей з травмами госпіталізували, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію Рівненської області.
Аварія сталась 4 червня близько 17-ої години.
"Слідчо-оперативна група встановила, що 35-річний водій вантажівки "КАМАЗ", житель Житомирщини, під час здійснення маневру розвороту допустив зіткнення із автомобілем Audi під керуванням 48-річного жителя Гощанського", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок зіткнення травмувалися діти 8-ми та 15-ти років, які знаходились в салоні з матір'ю. Постраждалих госпіталізували до дитячої лікарні із забоями та різаними ранами різних частин тіла.
Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, "Укртрансбезпека" проведе технічне розслідування ДТП за участі маршруток у Харкові та Боярці.