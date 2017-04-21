В ГСЧС не регистрировали взрывов и пожаров на газозаправочных станциях в прошлом году

"В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по классификации чрезвычайных ситуаций в течение 2016-2017 годов на территории Украины чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и взрывами на газозаправочных станциях, не зарегистрировано", - сообщили в ГСЧС.

При этом, как сообщал УНН, в августе прошлого года в Киеве на улице Викентия Хвойки взорвался нелегальный газовый модуль.

Также напомним, в столице по ул. Садовой, 114 в июне прошлого года на незаконно установленной газовой АЗС произошла авария, в результате которой взорвалась резиновая прокладка между газовым модулем и заправочным шлангом. Не допустить более мощного взрыва удалось благодаря действиям спасателей, которые начали охлаждать цистерну водой.

По данным СМИ, в предыдущие года взрывы газовых модулей имели место также в Броварах, в Николаеве, Донецке.