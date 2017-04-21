У ДСНС не зафіксували вибухів та пожеж на газозаправних станціях минулого року

"Відповідно до чинних нормативно-правових актів щодо класифікації надзвичайних ситуацій упродовж 2016-2017 років на території України надзвичайних ситуацій, пов'язаних із пожежами та вибухами на газозаправних станціях, не зареєстровано", - повідомили у ДСНС.

Натомість, як повідомляв УНН, у серпні минулого року у Києві на вулиці Вікентія Хвойки вибухнув нелегальний газовий модуль.

Також нагадаємо, у столиці по вул. Садовій, 114 у червні минулого року на незаконно встановленій газовій АЗС сталася аварія, внаслідок якої вибухнула резинова прокладка між газовим модулем та заправочним шлангом. Не допустити більш потужного вибуху вдалося завдяки діям рятувальників, які почали охолоджувати цистерну водою.

За даними ЗМІ, у попередні роки вибухи газових модулів мали місце також у Броварах, у Миколаєві, Донецьку.